Півзахисник Манчестер Сіті та збірної Іспанії Родрі має намір продовжити кар'єру в Реалі.

30-річний футболіст уже погодив умови особистого контракту з мадридським клубом, повідомляє інсайдер Маттео Моретто. Тепер він очікує, коли Реал і МанСіті домовляться про суму трансферу.

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Раніше Манчестер Сіті запропонував Родрі новий контракт, але він відмовився від угоди й мріє про перехід до Реала. Чинний контракт іспанця з англійським клубом спливає влітку 2027 року.

За даними іспанських ЗМІ, президент Реала Флорентіно Перес ще кілька тижнів тому не був зацікавлений у трансфері Родрі, але після чемпіонату світу частина керівництва «вершкових» переконує Переса підписати півзахисника.

Нагадаємо, Родрі виграв зі збірною Іспанії чемпіонат світу і був визнаний найкращим футболістом турніру.

За Манчестер Сіті Родрі виступає з 2019 року. У складі англійської команди він чотири рази вигравав Прем'єр-лігу і ставав переможцем Ліги чемпіонів-2022/23.

У 2024 році Родрі виграв Євро-2024 зі збірною Іспанії, а пізніше став володарем Золотого м’яча — найпрестижнішої індивідуальної нагороди у футболі.

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