Найкращий футболіст ЧС-2026 Родрі хоче залишити Манчестер Сіті й уже узгодив контракт із новим клубом — ЗМІ
Родрі виграв чемпіонат світу зі збірною Іспанії (Фото: REUTERS/Ana Beltran)
Півзахисник Манчестер Сіті та збірної Іспанії Родрі має намір продовжити кар'єру в Реалі.
30-річний футболіст уже погодив умови особистого контракту з мадридським клубом, повідомляє інсайдер Маттео Моретто. Тепер він очікує, коли Реал і МанСіті домовляться про суму трансферу.
Раніше Манчестер Сіті запропонував Родрі новий контракт, але він відмовився від угоди й мріє про перехід до Реала. Чинний контракт іспанця з англійським клубом спливає влітку 2027 року.
За даними іспанських ЗМІ, президент Реала Флорентіно Перес ще кілька тижнів тому не був зацікавлений у трансфері Родрі, але після чемпіонату світу частина керівництва «вершкових» переконує Переса підписати півзахисника.
Нагадаємо, Родрі виграв зі збірною Іспанії чемпіонат світу і був визнаний найкращим футболістом турніру.
За Манчестер Сіті Родрі виступає з 2019 року. У складі англійської команди він чотири рази вигравав Прем'єр-лігу і ставав переможцем Ліги чемпіонів-2022/23.
У 2024 році Родрі виграв Євро-2024 зі збірною Іспанії, а пізніше став володарем Золотого м’яча — найпрестижнішої індивідуальної нагороди у футболі.
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