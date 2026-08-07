«Пропозиція була справді хорошою». Найкращий футболіст ЧС-2026 відмовив Реалу заради Барселони

Півзахисник Манчестер Сіті та збірної Іспанії Родрі не перейде до мадридського Реала

Агент футболіста Пабло Баркеро ефірі Cadena SER підтвердив, що його клієнт відхилив пропозицію «вершкових», повідомляє Goal.

«Пропозиція була справді хорошою. Ми цінуємо професіоналізм, клас, повагу та те, як Реал вів переговори. Мадридський клуб серйозно хотів підписати Родрі й зробив усе, щоб переконати його», — розповів агент.

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За словами Баркеро, переговори з Реалом проходили позитивно, однак іспанський хавбек «обрав іншу пропозицію». Називати клуб агент не став.

Водночас іспанські ЗМІ повідомляють, що Родрі віддав перевагу Барселоні. Раніше Marca писала, що півзахисник уже дав каталонському клубу попередню згоду на трансфер цього літа.

Тепер Барселоні необхідно домовитися з Манчестер Сіті щодо суми переходу. Контракт Родрі з англійським клубом розрахований до літа 2027 року. За даними Marca, каталонцям може знадобитися щонайменше 50 млн євро, тоді як AS оцінює потенційну угоду приблизно у 60 млн.

Зазначається, що Родрі може бути корисний Барселоні, оскільки команда Гансі Фліка робить ставку на контроль м’яча, а в центрі поля виникла проблема через травму Френкі де Йонга. Крім того, Родрі добре знайомий із багатьма гравцями Барселоні, з якими грає за збірну Іспанії.

У 2024 році Родрі отримав Золотий м’яч. Його також було визнано найкращим гравцем чемпіонату світу-2026

У фіналі ЧС-2026 Іспанія перемогла Аргентину з рахунком 1:0 у додатковий час і вдруге в історії виграла чемпіонат світу.