Забрав номер українця: Рома на заміну Довбику придбала аргентинського форварда за 35 мільйонів євро

Кастро виступатиме за один із топклубів Італії (Фото: ФК Рома)

21-річний футболіст виступатиме за римлян під 9-м номером, повідомляє пресслужба клубу. Раніше цей номер належав українському нападнику Артему Довбику, який напередодні перейшов у зворотному напрямку: Болонья орендувала його на наступний сезон.

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Термін контракту Кастро не розголошується. За даними італійських ЗМІ, сума трансферу склала 35 мільйонів євро без урахування бонусів.

Минулого сезону Кастро забив сім голів у 35 матчах за Болонью у чемпіонаті Італії.

Нагадаємо, Довбик, якого у Ромі замінить аргентинець, перейшов у римський клуб в серпні 2024 року з Жирони за 41 мільйон євро. Його контракт з римлянами діє до 30 червня 2029 року.

Минулого сезону Артем провів лише 18 матчів у всіх турнірах, записавши на свій рахунок три голи та дві результативні передачі. Другу частину сезону українець майже повністю пропустив через серйозну травму.

За підсумками чемпіонату Італії Рома посіла третє місце, яке дало змогу кваліфікуватися в Лігу чемпіонів. Болонья фінішувала на восьмій позиції.

Раніше повідомлялося, що український футболіст Жирони Віктор Циганков відмовився від переходу до клубу МЛС і хоче залишитися в Європі.