Виграв ЧС-2022 та двічі Кубок Америки: Рома підписала зірку збірної Аргентини

Італійська Рома офіційно оголосила про підписання Науеля Моліни, який раніше виступав за мадридський Атлетіко.

Умови трансферу та термін дії контракту не розголошуються. За інформацією ЗМІ, аргентинець обійшовся Ромі у 18 мільйонів євро з урахуванням бонусів.

У складі італійського клубу Моліна виступатиме під 20-м номером, повідомляє пресслужба італійського клубу.

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Моліна є вихованцем академії Бока Хуніорс, де й розпочав дорослу професійну кар'єру. У 2020 році він перебрався до італійського Удінезе на правах вільного агента.

Влітку 2022 року Моліна перейшов до Атлетіко. За чотири сезони у складі мадридського клубу він провів 181 матч у всіх турнірах, забив дев’ять голів та віддав 17 результативних передач.

За збірну Аргентини Моліна провів 65 матчів та зіграв на двох чемпіонатах світу. У 2022 році він став чемпіоном світу в Катарі, відзначившись голом у чвертьфінальному матчі проти Нідерландів з передачі Ліонеля Мессі.

Також Моліна двічі вигравав Кубок Америки — у 2021 та 2024 роках — і став переможцем Фіналіссіми-2022.

На ЧС-2026 Моліна зіграв у всіх семи матчах збірної Аргентини. Команда дійшла до фіналу, де в овертаймі поступилася Іспанії з рахунком 0:1.

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