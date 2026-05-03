Роман Яремчук забив гол у третьому поспіль матчі за Ліон у чемпіонаті Франції — відео
Яремчук результативно проводить кінцівку сезону (Фото: REUTERS/Manon Cruz)
Український форвард Роман Яремчук допоміг Ліону обіграти Ренн (4:2) у поєдинку 32-го туру чемпіонату Франції з футболу.
На 37-й хвилині Яремчук зрівняв рахунок у матчі, влучно пробивши головою після подачі півзахисника Корентена Толіссо.
На 42-й хвилині Толіссо реалізував пенальті й вивів Ліон уперед. На старті другого тайму Ренн відігрався, але Ліон відповів голами Афонсу Морейри та Ендріка. Яремчук провів на полі 70 хвилин.
Український нападник забив у третьому поспіль матчі за Ліон. Раніше він відзначився у матчі з Лор’яном (2:0), залишився на лаві запасних у грі з ПСЖ (2:1), після чого зробив дубль у поєдинку з Осером (3:2).
В активі Яремчука тепер п’ять голів й один асист в 12 матчах за французький клуб.
Ліон набрав 60 очок і повернувся на третє місце в турнірній таблиці Ліги 1, випередивши Лілль (58). Попереду у команди Паулу Фонсеки ще два матчі в нинішньому чемпіонаті. Володар третього місця вийде в основний етап Ліги чемпіонів, четвертій команді доведеться зіграти у кваліфікації ЛЧ.
Нагадаємо, на початку лютого Ліон орендував Яремчука в Олімпіакоса до кінця цього сезону. Контракт Романа з грецьким клубом розрахований до літа 2028 року.
Повідомлялося, що нападник збірної України, імовірно, повернеться в Олімпіакос після своєї оренди в Ліоні.