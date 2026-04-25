На 19-й хвилині Яремчук відкрив рахунок у зустрічі, замкнувши простріл Абнера Вінісіуса з лівого флангу.

На 35-й хвилині захисник Осера Сіналі Діоманде відновив паритет на табло, однак у другому таймі Ліон вирвав перемогу. Спершу Корентен Толіссо вивів господарів уперед, а на 71-й хвилині Яремчук оформив дубль, знову вдало зігравши в чужому штрафному майданчику.

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Українець у підсумку провів на полі 77 хвилин. Ліон пропустив другий гол наприкінці зустрічі, але зберіг переможний рахунок.

Яремчук оформив перший дубль у складі Ліона, тепер у його активі чотири голи й один асист в 11 матчах за французький клуб.

Ліон набрав 57 очок і посідає третє місце в турнірній таблиці Ліги 1. Попереду у команди Паулу Фонсеки ще три матчі в нинішньому чемпіонаті, перевага над Ліллем, який йде четвертим, складає три очки, але у Лілля є матч у запасі. Володар третього місця вийде в основний етап Ліги чемпіонів, четвертій команді доведеться зіграти у кваліфікації ЛЧ.

Нагадаємо, на початку лютого Ліон орендував Яремчука в Олімпіакоса до кінця цього сезону. Контракт Романа з грецьким клубом розрахований до літа 2028 року.

Повідомлялося, що нападник збірної України, імовірно, повернеться в Олімпіакос після своєї оренди в Ліоні.