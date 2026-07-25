«Змушений зізнатися». В Олімпіакосі зробили заяву про можливий відхід Яремчука

25 липня, 18:23
Роман Яремчук (Фото: ФК Олімпіакос)

Роман Яремчук (Фото: ФК Олімпіакос)

Український форвард Роман Яремчук може залишити Олімпіакос під час літнього трансферного вікна.

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Про це заявив віцепрезидент Олімпіакоса Костас Карапапас, повідомляє Sport24.gr.

За його словами, Олімпіакос має надто велику конкуренцію в лінії атаки, тож не всі залишаться в команді. Серед претендентів на вихід опинився й Роман Яремчук.

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«Коли ми говоримо про нападників, треба розуміти, що у наших суперників в Греції півтора форварда на команду. Знаєте, скільки в нас? Чотири! Ель-Каабі, Таремі, Яремчук та Клейтон. Чотири гравці, які могли б стати ключовими в будь-якій іншій команді.

Змушений зізнатися, що не всі четверо будуть у складі до початку сезону.
Таремі та Яремчук не можуть змиритися з обмеженою кількістю ігрового часу. Ми розуміємо цих гравців, це футбол", — сказав Карапапас.

Другу половину минулого сезону українець провів в оренді у Ліоні, де записав до свого активу 5 голів і 1 результативну передачу у 14 матчах.

Французький клуб не скористався опцією викупу за 5 мільйонів євро. Згодом ліонці намагалися домовитися з Олімпіакосом про меншу суму трансферу, однак сторони не досягли згоди.

Раніше повідомлялося, що Кудрівка оголосила про підписання колишнього півзахисника донецького Шахтаря Івана Петряка.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Роман Яремчук ФК Олімпіакос Футбол

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