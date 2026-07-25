«Змушений зізнатися». В Олімпіакосі зробили заяву про можливий відхід Яремчука

Український форвард Роман Яремчук може залишити Олімпіакос під час літнього трансферного вікна.

Про це заявив віцепрезидент Олімпіакоса Костас Карапапас, повідомляє Sport24.gr.

За його словами, Олімпіакос має надто велику конкуренцію в лінії атаки, тож не всі залишаться в команді. Серед претендентів на вихід опинився й Роман Яремчук.

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«Коли ми говоримо про нападників, треба розуміти, що у наших суперників в Греції півтора форварда на команду. Знаєте, скільки в нас? Чотири! Ель-Каабі, Таремі, Яремчук та Клейтон. Чотири гравці, які могли б стати ключовими в будь-якій іншій команді.

Змушений зізнатися, що не всі четверо будуть у складі до початку сезону.

Таремі та Яремчук не можуть змиритися з обмеженою кількістю ігрового часу. Ми розуміємо цих гравців, це футбол", — сказав Карапапас.

Другу половину минулого сезону українець провів в оренді у Ліоні, де записав до свого активу 5 голів і 1 результативну передачу у 14 матчах.

Французький клуб не скористався опцією викупу за 5 мільйонів євро. Згодом ліонці намагалися домовитися з Олімпіакосом про меншу суму трансферу, однак сторони не досягли згоди.

Раніше повідомлялося, що Кудрівка оголосила про підписання колишнього півзахисника донецького Шахтаря Івана Петряка.