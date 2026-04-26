«Працюємо далі». Яремчук висловився про переможний матч Ліона, в якому зробив дубль

Нападник збірної України Роман Яремчук задоволений тріумфом своєї команди у матчі проти Осера у 31 турі Ліги 1.

Ліон переміг 16-ту команду чемпіонату з рахунком 3:2. Яремчук відкрив рахунок у матчі на 19 хвилині. На 71-й українець забив вдруге, що допомогло команді Фонсеки завоювати третю перемогу поспіль.

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У своєму Instagram Роман відзначив важливість перемоги, заявивши що попереду ключові поєдинки.

«Молодці, команда. Важлива перемога!

Попереду важливі матчі - працюємо далі", — написав Яремчук.

Яремчук оформив перший дубль у складі Ліона, тепер у його активі чотири голи й один асист в 11 матчах за французький клуб.

Ліон набрав 57 очок і посідає третє місце в турнірній таблиці Ліги 1. Попереду у команди Паулу Фонсеки ще три матчі в нинішньому чемпіонаті, перевага над Ліллем, який йде четвертим, складає три очки, але у Лілля є матч у запасі. Володар третього місця вийде в основний етап Ліги чемпіонів, четвертій команді доведеться зіграти у кваліфікації ЛЧ.

Нагадаємо, на початку лютого Ліон орендував Яремчука в Олімпіакоса до кінця цього сезону. Контракт Романа з грецьким клубом розрахований до літа 2028 року.

Раніше ми писали, що Баварія здійснила шалений камбек у Бундеслізі, програвши перший тайм із рахунком 0:3.