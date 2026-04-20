Нападник збірної України буде змушений покинути чемпіонат Франції

20 квітня, 16:09
Роман Яремчук (Фото: Reuters / Angelika Warmuth)

Роман Яремчук (Фото: Reuters / Angelika Warmuth)

Роман Яремчук, імовірно, повернеться в Олімпіакос після своєї оренди в Ліоні.

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Як повідомляє Sport.fr, французький клуб не може дозволити собі повноцінний трансфер гравця збірної України через дефіцит у бюджеті розміром 140 млн євро.

«Ліон цінує потенціал Яремчука, але є суттєва проблема — опція викупу за 5 мільйонів євро здається надто високою. Усередині клубу підтримується ідея трансферу українця, але фінансові обмеження ламають усі плани.

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Ліону необхідно отримати близько 140 мільйонів євро від продажу гравців під час літнього трансферного вікна, щоб збалансувати свій бюджет. Клуб, як і раніше, перебуває в нестабільному фінансовому становищі і діє з неймовірною обережністю. Ліон просто не має коштів навіть для того, щоб викупити контракт українця за п’ять мільйонів", — повідомляє видання.

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Яремчук перебрався в Ліон з Олімпіакоса взимку цього року. Сума оренди склала 1,5 млн євро. За цей час Роман провів десять матчів за Ліон у всіх турнірах, у яких забив два голи і зробив одну гольову передачу.

Раніше повідомлялося, що чвертьфіналіст Ліги Європи хоче купити українського півзахисника Судакова у Бенфіки.

Редактор: Дмитро Данець

Теги:   Футбол Роман Яремчук Ліон ФК Олімпіакос

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