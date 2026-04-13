У стартовому складі господарів на поле вийшов український нападник Роман Яремчук.

У першому таймі команди не змогли вразити ворота одна одної, перенісши голи на другу частину гри.

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На 49-й хвилині Яремчук відкрив рахунок у поєдинку, отримавши гольову передачу від Ендріка, який виступає за Ліон на правах оренди, будучи гравцем мадридського Реала.

Яремчук став шостим українцем в історії, який забив у Лізі 1. Раніше це вдавалося Олександру Заварову (10 м’ячів), Сергію Скаченку (4), Павлу Яковенку (1), Руслану Маліновському (1) та Іллі Забарному (1).

Загалом для Романа це другий гол у складі Ліона — раніше він забивав у Кубку Франції.

На 56-й хвилині Ліон подвоїв перевагу. Після подачі в штрафний Толіссо виграв верхову боротьбу і ударом головою на добиванні переграв голкіпера.

Ліон утримав переможний результат — 2:0.

Ліон — Лор'ян 2:0

Голи: Яремчук, 49, Толіссо, 55

Огляд матчу (MEGOGO)

Для підопічних Паулу Фонсеки це перша перемога за 10 матчів після 5 поразок і 4 нічиїх. Зараз Ліон посідає п’яту позицію в турнірній таблиці чемпіонату Франції, але від зони Ліги чемпіонів відстає лише на один бал.

Раніше повідомлялося, що Руслан Маліновський забив неймовірний гол ударом з дальньої дистанції в чемпіонаті Італії.