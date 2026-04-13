Форвард збірної України забив перший гол за Ліон, отримавши гольову передачу від гравця Реала — відео
Роман Яремчук забив за Ліон (Фото: REUTERS/Manon Cruz)
У рамках 29-го туру чемпіонату Франції Ліон вдома приймав Лор’ян.
У стартовому складі господарів на поле вийшов український нападник Роман Яремчук.
У першому таймі команди не змогли вразити ворота одна одної, перенісши голи на другу частину гри.
На 49-й хвилині Яремчук відкрив рахунок у поєдинку, отримавши гольову передачу від Ендріка, який виступає за Ліон на правах оренди, будучи гравцем мадридського Реала.
Яремчук став шостим українцем в історії, який забив у Лізі 1. Раніше це вдавалося Олександру Заварову (10 м’ячів), Сергію Скаченку (4), Павлу Яковенку (1), Руслану Маліновському (1) та Іллі Забарному (1).
Загалом для Романа це другий гол у складі Ліона — раніше він забивав у Кубку Франції.
На 56-й хвилині Ліон подвоїв перевагу. Після подачі в штрафний Толіссо виграв верхову боротьбу і ударом головою на добиванні переграв голкіпера.
Ліон утримав переможний результат — 2:0.
Ліон — Лор'ян 2:0
Голи: Яремчук, 49, Толіссо, 55
Огляд матчу (MEGOGO)
Для підопічних Паулу Фонсеки це перша перемога за 10 матчів після 5 поразок і 4 нічиїх. Зараз Ліон посідає п’яту позицію в турнірній таблиці чемпіонату Франції, але від зони Ліги чемпіонів відстає лише на один бал.
Раніше повідомлялося, що Руслан Маліновський забив неймовірний гол ударом з дальньої дистанції в чемпіонаті Італії.