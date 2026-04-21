Допоміг інший вид спорту. Легендарний Роналдінью розкрив секрет своєї унікальної техніки

Колишній гравець збірної Бразилії та Барселони Роналдінью розповів, що стати одним із найтехнічніших футболістів світу йому допоміг футзал

Про це повідомляє L'Équipe.

За словами Роналдіьню, футзал навчив його грати в обмеженому просторі, швидко приймати рішення та краще контролювати м’яч, що згодом стало основою його унікальної техніки на великому полі.

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«Я дуже рано навчився грати в обмеженому просторі, вигадувати рухи, щоб виходити зі складних ситуацій, що згодом дозволило мені почуватися комфортніше, коли я опинився на великому полі.

Без футзалу я б не розвинув ту техніку, яка дозволила мені пізніше сяяти у футболі «одинадцять на одинадцять». Я навчився контролювати м’яч завдяки футзалу.

Від моїх футзальних часів до мого останнього титулу як професіонала, я пам’ятаю всі трофеї, які я виграв, і всі вони мають для мене однакове значення", — сказав Роналдінью.

Роналдінью протягом кар'єри виступав за Греміу, ПСЖ, Барселону, Мілан, Фламенго, Атлеітко Мінейру, Керетаро та Флуміненсе. Разом з Барселоною у 2006 році він виграв Лігу чемпіонів.

На рахунку Роналдінью 97 матчів та 33 голи за збірну Бразилії. У складі національної команди він став чемпіоном світу у 2002 році.

Роналдінью завершив кар'єру у 2018 році.

Раніше повідомлялося, що син Роналдінью Жоао Мендес став гравцем англійського Галл Сіті.