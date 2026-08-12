Ліонель Мессі у своєму дописі в Instagram розповів про біль від втрати батька та зізнався, що йому складно уявити життя без нього.

«Тату, я досі не можу повірити, що тебе більше немає. Я не впаду, точніше, не хочу впасти.

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Мені дуже важко уявити, що я більше ніколи тебе не побачу і що ми більше не будемо розмовляти. Я знаю, що ти страждав, і, можливо, так було краще для тебе, але ти пішов надто рано. У нас ще було так багато всього, що ми могли разом пережити", — написав Мессі.

Він також додав, що тепер має сумнів, чи довго він ще гратиме у футбол.

«Я не знаю, що робитиму без тебе, і не знаю, як рухатимуся далі.

Я просто грав у футбол, а тепер у мене багато сумнівів щодо того, чи продовжуватиму це робити ще довго.

Чому ти не міг протриматися ще трохи, щоб ми разом завершили цей шлях?", — заявив аргентинець

Ти стільки разів просив мене зіграти на тому останньому чемпіонаті світу, а за кілька днів до його початку твій стан сильно погіршився, — написав Мессі.

Роналду підтримав Мессі, залишивши тепле повідомлення під дописом Ліонеля

«Великі обійми тобі та твоїм близьким у цей складний момент, Лео. Будь сильним», — написав португалець.

Хорхе Мессі помер минулого тижня у віці 68 років після тривалої боротьби з хворобою.

Батько Ліонеля відігравав важливу роль у його кар'єрі. Саме він супроводжував сина під час переїзду до Барселони у 13-річному віці та протягом багатьох років займався його професійними й фінансовими справами.

Після звістки про смерть Хорхе Мессі співчуття родині висловили зокрема Барселона, Інтер Маямі та Аргентинська футбольна асоціація.

Барселона у своїй заяві подякувала Хорхе Мессі за довіру до клубу та підтримку на шляху Ліонеля від перших кроків у каталонській команді до найуспішніших років його кар'єри.

Гравці Інтер Маямі у матчі Кубка ліг проти мексиканського Монтеррея вийшли на поле з чорними пов’язками на знак жалоби за батьком аргентинського футболіста. Зворушливим жестом вже під час матчу відзначився півзахисник команди з Флориди Родріго Де Поль.

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На 32-й хвилині зустрічі Де Поль відкрив рахунок красивим дальнім ударом. Забивши гол, аргентинець зняв свою футболку, під якою виявилася футболка Мессі, а потім вказав на десятий номер на її спині.

Раніше повідомлялося, що Ліонель Мессі вирішив призупинити футбольну кар'єру після смерті батька.