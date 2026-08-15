100 тисяч євро щомісяця та маєток у Мадриді: що отримає Джорджина Родрігес у разі розлучення з Кріштіану Роналду

Зірка Аль-Насра та збірної Португалії Кріштіану Роналду та Джорджина Родрігес після весілля опинилися в центрі уваги через деталі їхньої шлюбної угоди.

У договорі прописані фінансові умови, які пара нібито погодила на випадок розриву, повідомляє Marca.

Документ передбачає значні фінансові гарантії для Джорджини. Зокрема, у разі припинення стосунків іспано-аргентинська модель може отримувати довічні виплати у розмірі близько 100 тисяч євро на місяць.

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Окремо в угоді нібито прописано питання нерухомості. Найпомітнішим пунктом є будинок сім'ї в елітному мадридському районі Ла-Фінка. У разі розриву право власності на цей маєток автоматично переходило б до Джорджини.

Як стверджується, основи домовленостей заклали ще після народження першої спільної доньки пари. Їхньою головною метою нібито було не передбачити можливе розставання, а заздалегідь визначити фінансові питання та захистити інтереси дітей.

Шлюбний контракт також пов’язують із підходом Роналду до управління своїми статками. Його загальний капітал оцінюють більш ніж у 1,2 млрд доларів. Угода має врегулювати розподіл активів і фінансові зобов’язання, водночас залишаючи основну частину бізнесу та інвестицій футболіста під його контролем.

Водночас Джорджина Родрігес давно має власні джерела доходу — модельну кар'єру, бізнес-проєкти та успішне реаліті-шоу.

11 серпня Кріштіану Роналду одружився з Джорджиною Родрігес після дев’яти років стосунків.

Церемонія відбулася в їхньому новому маєтку в Кашкайші, що неподалік від Лісабона. На церемонії були присутні лише четверо свідків і діти подружжя. Батьків і родичів молодята на весілля не запрошували.