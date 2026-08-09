Фанати чекали весілля Роналду, але побачили іншу пару: курйоз у Португалії розсмішив Кріштіану — фото

9 серпня, 16:54
Фанати побачили не те весілля, яке чекали (Фото: Madrid Sports/X)

Фанати побачили не те весілля, яке чекали (Фото: Madrid Sports/X)

У португальському Фуншалі стався курйоз через чутки про весілля зірки збірної Португалії та Аль-Насра Кріштіану Роналду і Джорджини Родрігес. 

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Сотні людей зібралися біля місцевого кафедрального собору, очікуючи побачити зіркову пару, однак урочистість виявилася весіллям зовсім інших людей, повідомляє ESPN.

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Раніше з’явилася інформація, що Роналду нібито планує одружитися з Джорджиною цього тижня у своєму рідному Фуншалі на острові Мадейра. Попри те, що родина футболіста публічно заперечувала проведення весілля цими вихідними, чутки швидко розлетілися.

У результаті до кафедрального собору прийшли сотні уболівальників, туристів і журналістів. Люди чекали на появу Роналду та його нареченої, але невдовзі з’ясувалося, що головними героями церемонії стали Ніколь та Фабіу.

Наречена Ніколь прибула до храму, де на неї вже чекав майбутній чоловік Фабіу. Через натовп біля входу їй навіть було складно потрапити всередину.

https://twitter.com/shanghaidaily/status/2086275096981971171

Сам собор пізніше підтвердив, що церемонія не мала жодного стосунку до Роналду.

«Вітаємо пару Ніколь та Фабіу. Після великої плутанини на вулиці з такою кількістю журналістів і туристів ми нарешті змогли закрити церкву та провести святкування», — йдеться у повідомленні.

В іншій публікації собор зазначив: «Ми ніколи не бачили нічого подібного тут. Нареченій було дуже важко зайти до церкви, щоб одружитися».

Гості справжніх молодят, втім, не залишилися без почуття гумору.

«Ми почуваємося знаменитостями», — сказав гість місцевому виданню.

Курйоз не залишився без уваги й самого Роналду. Футболіст відреагував на публікацію про ситуацію в Instagram емодзі зі сльозами від сміху.

https://twitter.com/MadridSports_/status/2086401093542551934

Роналду та Джорджина заручилися у серпні минулого року, однак конкретної дати їхнього весілля пара досі не оголосила.

Нещодавно Роналду показав колекцію суперкарів вартістю понад 25 млн євро.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Джорджина Родрігес Кріштіану Роналду Аль-Наср Футбол Весілля

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