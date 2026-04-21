Колишній футболіст АПЛ дебютував у боксі, програвши нокаутом у першому раунді — відео

Росс Маккормак, який виступав за збірну Шотландії з футболу, спробував свої сили в боксі.

Колишній нападник Рейнджерса, Лідса, Астон Вілли і Фулгема виступив у рамках вечора боксу A Night To Remember II, який був організований компанією Pro Project Promotions.

Суперником 39-річного шотландця став колишній одноклубник по Лідсу Метт Кілгаллон, який під час футбольної кар'єри виступав на позиції захисника.

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Маккормак активно розпочав поєдинок, однак пропустив потужний удар, який відправив його на канвас. Маккормак опинився в кутку рингу і не зміг піднятися до завершення відліку рефері.

Суддя зафіксував перемогу Кілгаллона нокаутом у першому раунді.

Після бою Росс піднявся і привітав суперника з перемогою.

За всю свою клубну кар'єру Маккормак провів 493 матчі, в яких забив 172 голи і зробив 70 гольових передач. Він грав в Англії, Шотландії та Австралії. У складі збірної Шотландії провів 13 ігор, відзначився двома голами.

Раніше повідомлялося, що колишній захисник Ліверпуля і збірної Англії з футболу Джеймі Каррагер поділився думками щодо потенційного поєдинку між британськими суперзірками боксу Ентоні Джошуа і Тайсоном Ф’юрі.