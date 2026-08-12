Перенесе операцію: Барселона підтвердила серйозну травму Бардагжі — може вибути на 6 місяців

Найближчими днями йому проведуть операцію, повідомила пресслужба клубу.

Раніше Бардагжі вже мав подібну травму. У травні 2024 року, коли він виступав за Копенгаген, футболіст порвав передню хрестоподібну зв’язку та близько року перебував поза футболом.

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Нині, як раніше повідомляв інсайдер Фабріціо Романо, шведський футболіст вибув щонайменше на 6−7 місяців

До переходу в Барселону Руні Бардагжі виступав за данський Копенгаген. У складі команди він провів 78 матчів, забив 15 голів і віддав одну результативну передачу.

Шведський вінгер офіційно перейшов до каталонського гранда влітку 2025 року за 2,5 мільйона євро. У своєму першому сезоні за Барселону він зіграв 28 поєдинків у всіх турнірах, переважно виходячи на заміну, та записав до свого активу два голи й чотири результативні передачі.

Раніше повідомлялося, що 27-річний уругвайський футболіст Араухо приєднається до команди, провівши понад 200 матчів за Барселону.

Водночас Барселона відхилила початкову пропозицію Парі Сен-Жермен щодо 26-річного іспанського півзахисника Феррана Торреса.