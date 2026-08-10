Пропустить 6−7 місяців: зірка Барселони вдруге в кар'єрі порвав «хрести»
Руні Бардагжі (Фото: Action Images via Reuters/Jason Cairnduff)
Вінгер Барселони Руні Бардагжі отримав серйозну травму під час тренування команди.
Як повідомляє інсайдер Фабріціо Романо, шведський футболіст порвав передню хрестоподібну зв’язку та вибув щонайменше на 6−7 місяців
Зазначимо, що раніше Бардагжі вже мав подібну травму. У травні 2024 року, коли він виступав за Копенгаген, футболіст порвав передню хрестоподібну зв’язку та близько року перебував поза футболом.
До переходу в Барселону Руні Бардагжі виступав за данський Копенгаген. У складі команди він провів 78 матчів, забив 15 голів і віддав одну результативну передачу.
Шведський вінгер офіційно перейшов до каталонського гранда влітку 2025 року за 2,5 мільйона євро. У своєму першому сезоні за Барселону він зіграв 28 поєдинків у всіх турнірах, переважно виходячи на заміну, та записав до свого активу два голи й чотири результативні передачі.
Раніше повідомлялось, що Барселона відхилила початкову пропозицію Парі Сен-Жермен щодо 26-річного іспанського півзахисника Феррана Торреса.
Також ми писали, що півзахисник Манчестер Сіті та збірної Іспанії Родрі після розмови з колишнім наставником «містян» Хосепом Гвардіолою вирішив перейти до Барселони.