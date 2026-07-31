«Радий, що працював з такою людиною». Форвард Карпат розповів, чого навчився під керівництвом легенди Мілана

Назарій Русин підписав з Карпатами контракт на три роки (Фото: ФК Карпати)

Нападник львівських Карпат Назарій Русин розповів про досвід роботи з легендарним італійцем Дженнаро Гаттузо під час виступів за хорватський Хайдук.

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Про це повідомляє офіційний сайт Карпат.

Українець зізнався, що до переходу в хорватський клуб не до кінця усвідомлював масштаб Хайдука в місцевому футболі.

«Хорватський чемпіонат також дуже хороший. Коли я їхав у Хайдук, то не знав, наскільки це великий клуб у Хорватії. Щодо містера Гаттузо, то класно було попрацювати з такою легендою, яка вигравала і чемпіонат світу, і Лігу чемпіонів», — сказав Русин.

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Русин також розповів, які футбольні принципи перейняв від колишнього півзахисника Мілана та збірної Італії.

«Я від нього перейняв, що на полі потрібно викладатись на всі 100% і жити футболом, проявляти характер. Я радий, що працював з такою людиною», — додав футболіст.

Назарій Русин став гравцем Карпат 1 липня 2026 року. Львівський клуб підписав нападника на три роки з можливістю продовження угоди ще на один сезон.

Форвард повернувся до рідного регіону після виступів в Англії за Сандерленд. За англійський клуб Русин із 2023 року провів 32 матчі, забивши два голи та віддавши одну результативну передачу.

У сезоні-2024/25 українець грав за Хайдук на правах оренди та провів 17 поєдинків, у яких записав до активу один асист. Минулого сезону він захищав кольори польської Арки, де забив чотири голи у 25 матчах.

Раніше Русин також виступав за Динамо, Дніпро-1, Зорю, Чорноморець та польську Легію.

Раніше львівські Карпати оголосили про початок співпраці з 80-ю окремою десантно-штурмовою Галицькою бригадою, яка стала новим титульним партнером клубу.