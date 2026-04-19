Врятував трьох побратимів. На фронті загинув онук колишнього голови Федерації футболу України

Захищаючи Україну від російських окупантів, віддав життя футболіст, спортсмен-аматор з гірськолижного спорту та сноубордингу Руслан Фоміних.

Про це повідомляє Управління молоді та спорту Київської обласної військової адміністрації.

Руслан Фоміних народився 21 травня 1974 року в Києві, був внуком колишнього футбольного тренера і судді Миколи Фоміних, який з 1975 по 1991 роки очолював Федерацію футболу України (тоді — УРСР).

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Фоміних закінчив Інститут фізичного виховання та спорту. По закінченні футбольної школи Динамо Київ грав у юнірському складі команди та ставав призером міських, національних та міжнародних змагань. Був першим директором Центру олімпійської підготовки зимових видів спорту (2017 рік).

Руслан Фоміних — чоловік тренерки збірної Київщини зі сноубордингу Юлії Фоміних, екстренерки збірної України з фристайлу. У 2002 році в подружжя народився син, якого теж назвали Русланом.

Фоміних служив у 1-му батальйоні 114 бригади відділення РЕБ. 10 квітня 2026 під час виконання бойового завдання на Донецькому напрямку Руслан врятував ціною свого життя трьох побратимів, прикривши собою від прямого влучання ворожого дрону.

Раніше повідомлялося, що на фронті загинув багаторазовий чемпіон України та Кубків світу з кікбоксингу.