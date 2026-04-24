Президент турецького Трабзонспора підтвердив трансфер лідера збірної України

24 квітня, 13:45
Руслан Маліновський (Фото: ФК Дженоа)

Руслан Маліновський (Фото: ФК Дженоа)

Президент Трабзонспора Ертугрул Доган стверджує, що турецький клуб уже фактично оформив перехід півзахисника збірної України Руслана Маліновського.

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За словами Догана, влітку 32-річний футболіст італійського Дженоа приєднається до Трабзонспора.

«Наразі ми завершили переходи [Руслана Маліновського і Тьєррі Караденіза]. У найближчі дні будуть нові трансфери. Наші переговори тривають. Я не називатиму імен, але, сподіваюся, найближчим часом ми продовжимо оформлювати ці угоди одну за одною», — цитує функціонера видання NTV Spor.

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Раніше про переговори Маліновського з турецьким клубом повідомив авторитетний інсайдер Фабріціо Романо. Трабзонспор нібито запропонував українцю контракт на три сезони. Його угода з Дженоа завершується влітку, тож трансфер може відбутися безкоштовно.

Якщо домовленості буде досягнуто, Маліновський стане третім українцем в команді Суперліги. У складі Трабзонспора виступають вінгер Олександр Зубков і захисник Арсеній Батагов.

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У поточному сезоні Маліновський провів за Дженоа 31 матч у всіх турнірах, у яких забив шість голів і зробив три гольові передачі.

Раніше повідомлялося, що Руслан відзначився голом у матчі 32-го туру чемпіонату Італії проти Сассуоло.

Редактор: Орест Дида

Теги:   Трабзонспор (Трабзон) Руслан Маліновський Футбол ФК Дженоа Трансфери

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