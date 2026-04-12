Маліновський забив неймовірний гол ударом з дальньої дистанції в чемпіонаті Італії — відео

У рамках 32-го туру Серії А Дженоа в домашньому поєдинку приймав Сассуоло.

У складі господарів на поле у стартовому складі вийшов український футболіст Руслан Маліновський.

32-річний футболіст відкрив рахунок уже на 18-й хвилині. Руслан отримав м’яч за межами штрафного та завдав удару лівою, відправивши м’яч у дев’ятку. Воротар Сассуоло навіть не відреагував на удар гравця збірної України.

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Гол Маліновського у ворота Сассуоло став для українця десятим за Дженоа.

Малиновский забил невероятный гол ударом с дальней дистанции в чемпионате Италии — видео Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Genoa Cfc (@genoacfc)

Перша половина поєдинку головний арбітр зустрічі вилучив Еллертссона і Берарді, які влаштували бійку на футбольному полі.

У другому таймі гості зрівняли рахунок, проте переможний гол Дженоа забив на останніх хвилинах. Автором голу став Екубан.

Маліновський провів на полі 55 хвилин і був замінений.

Дженоа — Сассуоло 2:1

Голи: Маліновський, 18, Екубан, 84 — Коне, 57

Вилучення: Еллертссон, 45+2 (пряма червона) — Берарді, 45+2 (пряма червона)

У турнірній таблиці чемпіонату Італії Дженоа посідає 13-те місце, маючи 36 очок. Сассуоло має 42 пункти, які дозволяють бути на 11-му рядку.

У поточному сезоні Маліновський провів за Дженоа 31 матч, у яких забив шість голів і зробив три гольові передачі.

Раніше повідомлялося, що Реал втратив перемогу в матчі проти команди Циганкова, а Лунін пропустив красивий гол.