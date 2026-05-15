«Назавжди залишаться в пам’яті». Італійський клуб зворушливо попрощався із зіркою збірної України

15 травня, 18:38
Руслан Маліновський (Фото: ФК Дженоа)

Руслан Маліновський (Фото: ФК Дженоа)

Італійський Дженоа офіційно оголосив про відхід українського півзахисника Руслана Маліновського після нинішнього сезону.

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Генуезці тепло попрощалися з 33-річним футболістом, висловивши йому подяку за три сезони у складі клубу.

«Спасибі, Руслане, за цю прекрасну пригоду, прожиту з червоно-синіми кольорами, вшитими в шкіру. І в хороші, і у важкі часи твоя самовіддача і любов до футболки назавжди залишаться в пам’яті.

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Увесь Дженоа надсилає тобі теплі вітання, готовий подарувати тобі овації стоячи на стадіоні, який за ці роки став — і залишиться назавжди — твоїм домом. Від початку і назавжди", — йдеться в заяві Дженоа в X.

https://twitter.com/GenoaCFC/status/2055290583598453210

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Дженоа не продовжить контракт з Маліновським. Влітку Руслан стане вільним агентом.

Раніше президент Трабзонспора Ертугрул Доган заявив, що турецький клуб уже фактично оформив перехід Маліновського. Очікується, що українець підпише з Трабзонспором контракт на три сезони.

У поточному сезоні Маліновський провів за Дженоа 33 матчі у чемпіонаті Італії, у яких забив шість голів і зробив три гольові передачі. Українець виступає за італійський клуб з 2023 року.

Маліновський попрощається з фанатами Дженоа після останнього домашнього матчу сезоні — проти Мілана у неділю, 17 травня.

Редактор: Орест Дида

Теги:   ФК Дженоа Руслан Маліновський Футбол Чемпіонат Італії

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