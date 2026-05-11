Клуб італійської Серії А підтвердив відхід зірки збірної України після цього сезону

Про це повідомив головний тренер італійської команди Даніеле Де Россі. За його словами, Дженоа гідно попрощається з 33-річним українським гравцем, у якого закінчується контракт із клубом.

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«Цілі на кінцівку сезону? Потрібно готуватися до матчів, знайти правильну і здорову мотивацію. Ми дамо Маліновському попрощатися з уболівальниками, дамо більше часу тим, хто грав менше. Ми повинні поважати свою роботу», — цитує Де Россі Tutto Napoli.

Дженоа в нинішньому сезоні боровся за збереження прописки в еліті італійського футболу. Генуезці посідають 14-ту позицію у таблиці за два тури до завершення чемпіонату й гарантували собі місце в Серії А на наступний сезон.

Раніше президент Трабзонспора Ертугрул Доган заявив, що турецький клуб уже фактично оформив перехід Маліновського. Очікується, що Руслан підпише з Трабзонспором контракт на три сезони.

У поточному сезоні Маліновський провів за Дженоа 33 матчі у чемпіонаті Італії, у яких забив шість голів і зробив три гольові передачі. Українець виступає за італійський клуб з 2023 року.

Повідомлялося, що Шахтар став чемпіоном України з футболу після розгромної перемоги у Львові.