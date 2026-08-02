«Хочеться битися за нього». Нападник європейського клубу назвав найкращого тренера України

В інтерв'ю NV нападник заявив, що Ротань є найкращим тренером України прямо зараз, зазначивши, що Руслан Петрович дуже вимогливий і не любить програвати. Цікаво, що Андрейчук грав під його керівництвом в Олександрії.

Реклама

«Ротань взагалі дуже принциповий. Він легенда, і коли ти на нього дивишся, то розумієш: колись бачив його по телевізору, коли був маленьким, а зараз він твій головний тренер і ти працюєш із ним. Від нього передається ця енергія, тому що він не любить програвати, дуже вимогливий. І це передається команді — ти хочеш вийти на поле й битися за нього, забивати, перемагати.

І взагалі в нього є свій футбол — «Ротань-стайл». І я думаю, що в сучасному футболі цей стиль дуже результативний. Для мене цей період був дуже важливим, я багато чого виніс із нього.

На мою думку, і для мене особисто, Руслан Ротань — найкращий тренер України. Тому що ми можемо бачити, чого він досягає в Поліссі і чого досягав із молодіжною збірною. Тому для мене він топ-1″, — сказав Андрейчук.

Нагадаємо, що в сезоні 2024/25 Ротань привів Олександрію до срібла УПЛ, а в кампанії 2025/26 здобув бронзові медалі чемпіонату України разом із Поліссям.

Андрій Андрейчук став гравцем грузинської Гагри взимку цього року, за яку вже забив чотири голи та віддав два асисти. До цього він також захищав кольори Буковини.

Раніше ми писали, що українець, який грає у Грузії, розпочав кар'єру під чужим прізвищем у сільському футболі.