«Це просто питання часу»: Ротань розповів, що потрібно Поліссю для перемоги в чемпіонаті України

2 серпня, 19:12
Ротань тренує житомирську команду з 2025 року (Фото: ФК Полісся)

Ротань тренує житомирську команду з 2025 року (Фото: ФК Полісся)

Головний тренер Полісся Руслан Ротань прокоментував слова президента клубу Геннадія Буткевича, який поставив завдання виграти українську Прем'єр-лігу.

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Фахівець підтвердив, що житомиряни прагнуть виграти чемпіонат, але для цього потрібно пройти серйозний шлях.

«Звісно, що команда будується. Ви бачите… Щоб займати високі місця, потрібно пройти шлях конкуренції. Той, який на сьогодні має Шахтар. Шахтар на сьогодні має шлях конкуренції, вони пройшли це, у них купували гравців роками на позиції краще за кращих. Тому ми на цьому шляху.

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Звісно, що ми не можемо сьогодні говорити, що наші завдання — стати чемпіонами. Наша амбіція — це буде правильно сказано — стати чемпіонами в майбутньому", — цитує Ротаня пресслужба клубу.

Тренер висловив упевненість у тому, що Полісся рано чи пізно виграє УПЛ, але для цього потрібно продовжувати розвиватися у всіх напрямках.

«Якщо ми будемо продовжувати у тому ж дусі, якщо у нас буде правильна селекція, якщо ми будемо робити конкуренцію вищою. І потім буде результат на довгому шляху. Тому зараз процес тільки-но розпочинається. Коли це (перемога в УПЛ — прим.) станеться? Це може статися і в цьому році, може в наступному. Це просто питання часу», — сказав Ротань.

Полісся розпочало новий сезон УПЛ з вольової перемоги над одеським Чорноморцем.

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Минулий чемпіонат підопічні Ротаня завершили на третьому місці. На старті цього сезону житомиряни вилетіли з єврокубків, поступившись Копенгагену у кваліфікації Ліги конференцій.

Редактор: Орест Дида

Теги:   ФК Полісся Прем'єр-ліга Україна Футбол Руслан Ротань

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