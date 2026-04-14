В інтерв'ю на YouTube-каналі Футбольний Диван Сабо пригадав, як після гри відбулася зустріч із російським диктатором Володимиром Путіним.

«Я знаю Путіна, я з ним здоровався. І з тих пір, як війна, я мию руку, мию, мию — не відмивається.

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А чому — тому що після гри, коли ми 1:1 зіграли, в роздягальню зайшов Путін, двоє його супроводжували. Я з ним поздоровався, і я з тих пір кажу, що мию руки, і все. Сучий син, він такий.

Думаєте, я пам’ятаю, що він сказав? Ми 1:1 зіграли, клас, а вони не потрапили [на Євро]. Він просто сказав: «Дякую вам за гру. Звичайно, всі ми думали, що Росія потрапить [на Євро]», — розповів Сабо.

Матч Росія — Україна у 1999 році завершився з рахунком 1:1. Гол Андрія Шевченка на 88-й хвилині позбавив росіян першого місця у групі та путівки на Євро. Збірна України посіла друге місце, але також не змогла вийти на турнір, програвши Словенії у стикових матчах.

Раніше Сабо назвав найкращого футболіста в історії.

Також Сабо назвав футболіста Динамо, який має завершити кар'єру.

Крім цього, повідомлялося, що Сабо забракував кандидатуру Ротаня на заміну Реброву у збірній України та заявив, що команду має очолити Мирон Маркевич.