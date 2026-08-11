Екснападник Ліверпуля Мохамед Салах після переходу в турецький Трабзонспор уже визначився з постійним місцем проживання.

Єгипетський футболіст обрав розкішну віллу в районі Ялинчак у Трабзоні, де житиме разом зі своєю родиною, повідомляє Haberler.

Площа земельної ділянки, на якій розташований будинок, становить близько 975 квадратних метрів. Сама вілла має кілька поверхів і обладнана багатьма зручностями.

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На першому поверсі розташовані кухня, вітальня, гостьова кімната і ванна, а також балкон площею 45 квадратних метрів. Другий поверх займають три спальні, три ванні кімнати, майстер-спальня з власною ванною та гардеробною, а також пральня.

Окремий поверх площею близько 230 квадратних метрів призначений для відпочинку. Там облаштовані критий басейн, сауна, тренажерний зал і зимовий сад. Також у будинку є кабінет, лаунж-зона, кухня та господарські приміщення.

На даху вілли Салах матиме власний кінозал. Територія навколо будинку також облаштована для комфортного відпочинку: там є зона для багаття, літня кухня, сад, місце для купання та простір для дитячих ігор.

Не обійшлося й без сучасних технологій. У будинку встановлена система «розумного дому», аудіосистема, камери спостереження та безпеки, центральна система керування, газове опалення, бойлер і підігрів підлоги.

Фото: Haberler

Фото: Haberler

Фото: Haberler

Фото: Haberler

Трабзонспор розпочне новий сезон турецької Суперліги 15 серпня домашнім матчем проти Касимпаші.

У складі турецької команди також виступають українці Руслан Маліновський та Арсеній Батагов.

Також повідомлялося, що у сферу інтересів турецького гранда потрапив захисник Динамо Тарас Михавко.