«У штрафному міг зіграти на добиванні». Саленко порівняв нападника Динамо з легендарним форвардом

Про це повідомляє Український футбол.

Саленко зазначив, що кияни дуже слабо відіграли в атаці.

«Таке відчуття, що Динамо вже зараз готується до Кубка. Нам не вистачає цього повного вибуху. От і все. Вибуху не було, ніхто особливо не атакував. Усі сіли в оборону і нічого не робили.

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Саленко окремо оцінив форварда Динамо Матвія Пономаренка. Він зазначив, що нападник киян нагадує йому легендарного німецького нападника Герда Мюллера, підкресливши його вміння грати у штрафному майданчику. За словами Саленка, саме таких моментів Пономаренку не вистачало у грі з ЛНЗ.

«Нічого б Пономаренко не зробив у цій грі. Він робить різницю тоді, коли вся команда біжить уперед, і він може десь там забити. А коли треба брати гру на себе — це зовсім інша справа. Я вже сто разів казав: коли треба брати на себе відповідальність на рівні дорослого футболу, він пропадає. Пономаренко знайшов собі місце, як раніше грав Герд Мюллер, — у штрафному майданчику міг зіграти на добиванні», — заявив Саленко.

Після 27 турів Динамо має 48 очок та посідає четверте місце в УПЛ. У наступному турі 13 травня Динамо зіграє з Колосом.

У попередньому турі УПЛ Шахтар обіграв Динамо з рахунком 2:1.

Раніше повідомлялося, що ефектний гол Ярмоленка п’ятою визнано найкращим у квітні в УПЛ.