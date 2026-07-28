«Це величезне відчуття порожнечі»: 18-річний гравець італійського клубу загинув у ДТП

Клуб Серії С Тренто повідомив про трагічну смерть 18-річного нападника Самі Саїда, який виховувався у молодіжній академії команди.

Трагедія сталася у понеділок, 27 липня. Саїд виступав за італійський Тренто, який грає у Серії С — третьому за рівнем дивізіоні чемпіонату Італії. 18-річний нападник вважався одним із найперспективніших вихованців академії клубу. Обставини смертельної аварії наразі не повідомляються.

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«Тренто з глибоким сумом дізнався про трагічну загибель Самі Саїда, футболіста молодіжної академії, який пішов з життя у віці 18 років внаслідок ДТП, що сталася в Марокко. Самі був частиною «жовто-синьої» родини, розділяючи з товаришами по команді, тренерами та керівництвом шлях спортивного та людського зростання, який назавжди залишиться в пам’яті тих, кому пощастило його знати.

Перед обличчям такої трагедії будь-які слова стають зайвими. Залишається лише величезне відчуття порожнечі. Прощавай, Самі", — сказано в заяві клубу.

Раніше повідомлялось, що в Італії вбили футбольного журналіста Луїджі «Луку» Еспозіто. Його обгоріле тіло знайшли на сільськогосподарській ділянці в районі Чоффі поблизу міста Еболі.

Також повідомляли, що 13-річний хлопчик загинув під час святкування перемоги Іспанії на ЧС-2026. Водночас троє людей загинули в Аргентині після поразки збірної у фіналі мундіалю.