Принц приєднався до короля: Сантус встановив статую та бюст на честь Неймара поруч із Пеле

Сантус увічнив Неймара, відкривши у музеї клубу на стадіоні Віла Белміро спеціальну експозицію на честь нападника.

Футболіст отримав бюст, статую та окрему зону вшанування поруч із легендою клубу Пеле.

Сантус відкрив нове крило Меморіалу досягнень (Memorial das Conquistas), присвячене Неймару. Експозиція включає бронзовий бюст, статую футболіста та синю футболку Сантуса з автографом і десятим номером.

Реклама

Роботу над скульптурою виконав Ренато Гедес.

Неймар відреагував на вшанування у соціальних мережах, подякувавши клубу та вболівальникам:

«Сьогодні я був здивований… Бути вшанованим улюбленою командою — це неймовірно. Бути частиною історії Сантуса — це честь!».

Біля основи бюста зазначені головні досягнення Неймара у складі Сантуса: три поспіль титули чемпіона Паулісти (2010−2012), Кубок Бразилії 2010 року та Кубок Лібертадорес 2011 року. За клуб він провів 225 офіційних матчів і забив 136 голів.

На офіційному сайті Сантуса Неймара назвали «Принцом села» («Князем села») — титулом, який він отримав як спадкоємець «футбольного короля» Пеле. Хоча в музеї клубу представлені експонати, присвячені історичним командам, зокрема Os Santasticos 1960-х років та жіночій команді Sereias da Vila, лише Неймар і Пеле мають власні персональні галереї.

Галерея Пеле, відома як «Королівський простір», містить його легендарні речі: ігрові футболки, бутси, особисті трофеї, а також символічні корону та скіпетр, що підкреслюють його статус футбольної ікони. Там також зберігається його особиста шафка, яка залишається закритою та недоторканою з моменту останнього матчу Пеле за Сантус у 1974 році.

Раніше Неймар пояснив, чому більше не виступатиме за збірну Бразилії.