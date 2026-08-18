Був за кілометр від епіцентру вибуху. Помер колишній тренер збірної Японії, який пережив атомне бомбардування Хіросіми

У 94 роки помер Сатіо Сімомура — колишній головний тренер збірної Японії з футболу та очевидець атомного бомбардування Хіросіми.

Про це повідомляє Kyodo News з посиланням на Японську футбольну асоціацію.

Сімомура народився у Хіросімі та був школярем, коли 6 серпня 1945 року американці скинули на місто атомну бомбу. На той момент йому було 13 років.

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Під час вибуху Сімомура перебував приблизно за кілометр від епіцентру. Він разом з іншими учнями працював на розборі будівель, але через проблеми зі здоров’ям отримав завдання залишатися в тіні та наглядати за речами. Це допомогло йому вижити.

Серед приблизно 150 учнів його школи Сюдо, які перебували на місці, загинули 136. Пізніше Сімомура дізнався, що його мати та бабуся загинули, а старший брат помер після евакуації.

Після війни він повернувся до навчання й почав грати у футбол, спершу як нападник, а згодом як воротар. У 1950−1961 роках виступав за Тойо Коґьо. У 1953−1958 роках грав за збірну Японії та зокрема був у заявці на Олімпіаду в Мельбурні.

Згодом він розпочав тренерську кар'єру. У 1964−1971 роках він очолював Тойо Коґьо й привів команду до п’яти титулів у Японській футбольній лізі та трьох Кубків Імператора

У 1979−1980 роках він був головним тренером збірної Японії.

Після завершення роботи у збірній він продовжував займатися розвитком японського футболу. Серед іншого, Сімомура працював у Санфречче Хіросіма та багато років тренував у своїй колишній школі Сюдо.

У 2015 році Сімомура був включений до Зали слави японського футболу.

Раніше повідомлялося, що 59-річний японський футболіст Кадзуйосі Міура забив перший гол за чотири роки.