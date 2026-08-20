Тоттенгем готує рекордний трансфер: Савіньйо може стати найдорожчим продажем в історії Ман Сіті

Сума трансферу може скласти близько 100 мільйонів євро, повідомляє Globo.

Клуби вже домовилися про 93,3 мільйона євро фіксованої виплати та ще 5,7 мільйона євро бонусів. Якщо угоду буде завершено, вона стане найдорожчим продажем в історії Манчестер Сіті. Наразі рекорд належить Хуліану Альваресу, який перейшов до мадридського Атлетіко за 75 мільйонів євро.

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22-річний Савіньйо перебуває на радарі Тоттенгема з початку минулого сезону, а переговори активізувалися після наполягання головного тренера Роберто Де Дзербі. Очікується, що найближчим часом бразилець вирушить до Лондона для проходження медичного обстеження.

Савіньйо також висловив Манчестер Сіті бажання перейти в інший клуб через нестачу ігрового часу. За два сезони він провів 84 матчі, забив сім голів, віддав 13 результативних передач та виграв три титули. Минулого сезону бразилець лише 14 разів виходив у стартовому складі в 36 матчах.

Під час переговорів Тоттенгем також виявив зацікавленість у нападнику Манчестер Сіті Омарі Мармуші. Загальна вартість двох потенційних угод, включаючи фіксовані виплати та бонуси, очікується на рівні 151 мільйона євро.

Савіньйо перейшов до Манчестер Сіті влітку 2024 року після успішного сезону в Жироні, де в 41 матчі забив 11 голів та віддав 10 результативних передач.

Раніше іспанський тренер Пеп Гвардіола розповів один із найскладніших періодів у час роботи з Манчестер Сіті.