Матч-відкриття Ла Ліги сезону-2026/27 перенесли через спалах грибка на полі

Матч між Сельтою та Осасуною, який мав відкрити сезон-2026/27 у Ла Лізі, перенесли через спалах грибка на газоні стадіону Балаїдос.

Як повідомили на офіційній сторінці клубу, обидва клуби та Іспанська федерація футболу погодилися на перенесення через хворобу, яка вразила газон.

Водночас Осасуна виступила проти нової дати матчу. У клубі заявили, що Сельта та Осасуна попередньо домовилися провести зустріч 24 або 25 вересня під час паузи на матчі збірних. На думку Осасуни, це не перевантажило б календар команд і дозволило б футболістам відновитися на початку сезону.

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«Поганий стан поля, спричинений грибком, унеможливив проведення гри у початкову дату, незважаючи на зусилля домашнього клубу — Осасуна розуміє цю ситуацію», — заявили в клубі.

Водночас в Осасуні наголосили, що Ла Ліга та федерація не погодилися на запропоновану клубами дату.

«Однак ні Ла Ліга, ні RFEF не прийняли запит клубів і одноосібно вирішили, що матч буде зіграно 27 серпня», — йдеться у заяві.

В Осасуні також зазначили, що Ла Ліга та Іспанська федерація футболу знали про попередню домовленість між клубами.

Представники Ла Ліги оглянули поле стадіону Балаїдос у середу.

У Сельті заявили, що ліга ще минулого тижня перевіряла газон і підтвердила проведення робіт для ліквідації хвороби, яка його вразила. Однак нещодавні погодні умови негативно вплинули на відновлення поля та призвели до рішення перенести матч.

Раніше повідомлялось, що голкіпер збірної Алжиру Люка Зідан підписав контракт з іспанським Леганесом.