Футболісту, який народився в Боснії, дозволили грати за збірну України

Півзахисник боснійського Сараєво Сергій Ігнатков офіційно змінив спортивне громадянство і тепер зможе виступати за національну збірну України.

Міжнародна федерація футболу схвалила перехід 19-річного футболіста під юрисдикцію УАФ, йдеться на офіційному сайті ФІФА.

Раніше, 16 березня цього року, Федерація футболу Боснії і Герцеговини також підтвердила, що гравець більше не залучатиметься до їхніх збірних. Повідомлялося, що футболіст розпочав процес оформлення українського громадянства та 15 березня прибув до Києва.

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У поточному сезоні Ігнатков провів 28 матчів за Сараєво, у яких відзначився двома голами та двома результативними передачами.

За даними Transfermarkt, він може діяти як у ролі опорного півзахисника, так і центрального захисника. Зріст футболіста — 188 см, а його ринкова вартість оцінюється приблизно у 200 тисяч євро.

Ігнатков народився у Требинє (Боснія і Герцеговина). Його батько має українське походження, мати — боснійка. Футбольну кар'єру він розпочав у системі Зрінськи (Мостар), де вважався одним із перспективних гравців свого покоління.

У січні 2024 року Ігнатков приєднався до академії Сараєво, виступав за команду U-19 у юнацькій першості та Юнацькій лізі УЄФА, а 7 лютого 2024 року підписав перший професійний контракт.

Дебютував за основну команду 18 жовтня 2025 року в матчі боснійської Прем'єр-ліги проти Радника (Бієліна).

На міжнародному рівні Ігнатков раніше виступав за юнацькі збірні Боснії і Герцеговини (U15, U16, U17), провівши шість матчів за команду U17 та забивши один гол.

Раніше повідомлялось, що колишній головний тренер збірної України Сергій Ребров розглядає може продовжити тренерську кар'єру в чемпіонаті Об'єднаних Арабських Еміратів.