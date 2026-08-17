Сергій Ребров грав у падел у парі з колишнім гравцем збірної Росії — відео

У соцмережах набуло вірусної популярності відео, на якому колишній головний тренер збірної України, а нині віцепрезидент УАФ Сергій Ребров проводить дозвілля з Василем Березуцьким.

Відео було опубліковано в Instagram на сторінці Footballuablog.

«Просто треш… Сергій Ребров сьогодні вранці зіграв у падел із росіянином Василем Березуцьким. Вдумайтеся: екстренер збірної України, віцепрезидент УАФ грає в падел в одній команді з росіянином. Немає слів», — підпис до відео в дописі Footballuablog.

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Однак точно не відомо, коли було знято це відео. Воно може бути як свіжим, так і знятим кілька років тому.

Василь Березуцький — колишній захисник московського ЦСКА та збірної Росії. Він вигравав Кубок УЄФА 2005 року та виходив до півфіналу Євро-2008. Після початку повномасштабного вторгнення він відкрито засудив військові дії, залишив тренерський штаб ЦСКА та переїхав до Іспанії.

Раніше повідомлялося, що після звільнення зі збірної України Сергій Ребров міг повернутися до київського Динамо.