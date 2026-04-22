«Дякую за довіру». Лунін відреагував на відхід Реброва зі збірної України
Андрій Лунін (Фото: REUTERS/Stephane Mahe)
Український воротар Реала Андрій Лунін прокоментував відставку Сергія Реброва.
Лунін опублікував пост на своїй сторінці в Instagram, у якому подякував фахівцеві за спільну роботу і довіру.
«Дякую за спільну роботу і за вашу довіру. Успіхів у майбутньому!», — написав Лунін.
Ребров очолив збірну 2023 року. За 34 матчі під його керівництвом Україна здобула 16 перемог, зазнала 10 поразок і звела ще вісім ігор до нічиїх. На Євро-2024 синьо-жовті не зуміли вийти в плей-оф.
У розіграші Ліги націй Україна посіла друге місце у квартеті з Чехією, Грузією та Албанією, але в плей-оф за вихід у дивізіон А програла Бельгії (3:1, 0:3).
Збірна України під керівництвом Реброва не зуміла вийти на чемпіонат світу 2026 року, поступившись Швеції (1:3) у матчі плей-оф відбору.
Варто зазначити, що Ребров продовжує залишатися частиною команди УАФ у ролі віцепрезидента і члена Виконавчого комітету.
Повідомлялося, що Ребров отримав неймовірну пропозицію очолити іноземний клуб.
Нагадаємо, що Маркевич прокоментував чутки про те, що очолить збірну України після відходу Реброва.