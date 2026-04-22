Увійшов до п’ятірки: яке місце Ребров посів за тривалістю роботи в збірній України

Фахівець посів п’яте місце за тривалістю роботи на посаді головного тренера національної команди за всю історію.

За даними Transfermarkt, Ребров очолював національну команду 1050 днів і провів 34 матчі.

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Вище за нього в рейтингу розташувалися чотири фахівці. Лідером є Андрій Шевченко — 1843 дні та 52 гри.

На другому місці перебуває Олег Блохін — 1540 днів і 46 матчів. Далі йде Йожеф Сабо — 1460 днів і 32 поєдинки, а також Михайло Фоменко — 1282 дні та 37 ігор.

Ребров очолив збірну 2023 року. За 34 матчі під його керівництвом Україна здобула 16 перемог, зазнала 10 поразок і звела ще вісім ігор до нічиїх. На Євро-2024 синьо-жовті не зуміли вийти в плей-оф.

У розіграші Ліги націй Україна посіла друге місце у квартеті з Чехією, Грузією та Албанією, але в плей-офф за вихід у дивізіон А програла Бельгії (3:1, 0:3).

Збірна України під керівництвом Реброва не зуміла вийти на чемпіонат світу 2026 року, поступившись Швеції (1:3) у матчі плей-оф відбору.

Раніше повідомлялося, що Ребров отримав неймовірну пропозицію очолити іноземний клуб.