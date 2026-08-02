Ребров уперше приїхав до України після відходу зі збірної — відома причина

Фахівець, який є віцепрезидентом Української асоціації футболу, повернувся до України, щоб допомогти підібрати тренера для збірної U-19. Про це повідомляє UA-Футбол.

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До цього збірну U-19 очолював Дмитро Михайленко, який отримав підвищення і тепер працює з молодіжною командою.

Сергій Ребров був присутній на першому матчі нового сезону УПЛ між «Зорею» та «Колосом».

Фото: UA-Футбол

Ребров залишив збірну України 22 квітня 2026 року.

Він очолював збірну у 2023 році. За 34 матчі під його керівництвом Україна здобула 16 перемог, зазнала 10 поразок і ще вісім ігор звела внічию. На Євро-2024 «синьо-жовті» не змогли вийти до плей-оф.

У розіграші Ліги націй Україна посіла друге місце в групі з Чехією, Грузією та Албанією, але в плей-оф за вихід до дивізіону А поступилася Бельгії (3:1, 0:3).

Збірна України під керівництвом Реброва не змогла вийти на чемпіонат світу 2026 року, поступившись Швеції (1:3) у матчі плей-оф відбору.

Новим головним тренером збірної України став італієць Андреа Мальдера.

Нещодавно Ребров уперше з’явився на публіці після відходу зі збірної України. Український фахівець відвідав Лондон, де зустрівся з відомим агентом Вадимом Шаблієм, який натякнув на можливе повернення Реброва до роботи.