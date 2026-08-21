«Мені не було відомо». Ребров вибачився перед українцями за гру в падел із колишнім гравцем збірної Росії

Колишній головний тренер збірної України Сергій Ребров публічно висловився щодо своєї гри в падел у компанії росіянина Василя Березуцького .

Віцепрезидент УАФ опублікував на своїй сторінці в Instagram допис, у якому прокоментував свій вчинок.

Ребров заявив, що не спілкується з представниками країни-агресора, за винятком тих, хто публічно засудив повномасштабне вторгнення і залишив цю країну. Сергій Станіславович додав, що не знав про те, що Березуцький нещодавно поїхав працювати тренером до Росії.

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Вважаю за необхідне відреагувати на відео, що з’явилося в мережі, — на ньому я граю в падел із колишнім гравцем збірної РФ Василем Березуцьким.

Я не спілкуюся з представниками країни-агресора, за винятком тих, хто публічно засудив повномасштабне вторгнення і виїхав звідти. Я знав про антивоєнну позицію Березуцького, однак мені не було відомо, що він нещодавно поїхав працювати тренером до РФ — я не стежу за футболом у країні-терористці.

Як публічна особа, хочу перепросити в українців, яких образив цим вчинком, але прошу не сумніватися в моїй проукраїнській позиції та підтримці рідної країни".

Ребров заявив, що продовжує допомагати Силам оборони України.

«З перших днів повномасштабного вторгнення я допомагаю Силам оборони України. Про деякі пожертви повідомляли ЗМІ. Нещодавно відгукнувся на прохання, придбавши для однієї з бригад ЗСУ 50 терміналів Starlink, і продовжую допомагати нашим Героям».

Василь Березуцький — колишній захисник московського ЦСКА та збірної Росії. Він вигравав Кубок УЄФА 2005 року та виходив до півфіналу Євро-2008. Після початку повномасштабного вторгнення він відкрито засудив військові дії, залишив тренерський штаб ЦСКА та переїхав до Іспанії.

Раніше повідомлялося, що після звільнення зі збірної України Сергій Ребров міг повернутися до київського Динамо.