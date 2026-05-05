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Про це повідомляє Betting Insider.

Представники українського фахівця ведуть переговори відразу з двома клубами місцевої Про-ліги.

Найбільш просунутою на даний момент є стадія переговорів з Аль-Вахдою, яка посідає п’яте місце в поточному сезоні. Минулого року команда завоювала бронзові медалі.

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Журналіст Ахмед Рагаб повідомляв, що Ребров входить до шорт-листа Аль-Ахлі Дубаї. Це чинний чемпіон ОАЕ, який у нинішньому чемпіонаті йде на другому місці і поступається Аль-Айну — колишньому клубу Сергія Станіславовича. Аль-Ахлі дійшов до півфіналу азійської Ліги чемпіонів, де мінімально поступився японській Мачіді.

Нагадаємо, що Ребров залишив збірну України 22 квітня. Команда не змогла вийти на чемпіонат світу-2026, програвши Швеції (1:3) у півфіналі плей-оф відбору.

У розіграші Ліги націй Україна посіла друге місце у квартеті з Чехією, Грузією та Албанією, але в плей-офф за вихід у дивізіон А програла Бельгії (3:1, 0:3). На Євро-2024 синьо-жовті не зуміли вийти в плей-оф.

Раніше повідомлялося, що Мальдера очолить збірну України з футболу — відома дата призначення.