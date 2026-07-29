Ребров вперше після відходу зі збірної приїде до України: відома причина візиту

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Про це повідомляє UA-Football.

За інформацією джерела, поїздка не пов’язана з можливим поверненням до тренерської діяльності.

Повідомляється, що Ребров прибуде в Україну як віцепрезидент Української асоціації футболу. Під час візиту він займатиметься питаннями, пов’язаними з роботою в УАФ, а також має владнати низку особистих документальних справ.

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Ребров залишив збірну України 22 квітня 2026 року.

Він очолював збірну 2023 року. За 34 матчі під його керівництвом Україна здобула 16 перемог, зазнала 10 поразок і звела ще вісім ігор до нічиїх. На Євро-2024 синьо-жовті не зуміли вийти в плей-оф.

У розіграші Ліги націй Україна посіла друге місце у квартеті з Чехією, Грузією та Албанією, але в плей-оф за вихід у дивізіон А програла Бельгії (3:1, 0:3).

Збірна України під керівництвом Реброва не зуміла вийти на чемпіонат світу 2026 року, поступившись Швеції (1:3) у матчі плей-оф відбору.

Новим головним тренером збірної України став італієць Андреа Мальдера.

Нещодавно Ребров уперше з’явився на публіці після відходу зі збірної України. Український фахівець був у Лондоні, де зустрівся з відомим агентом Вадимом Шаблієм, який натякнув на можливе повернення Реброва до роботи.

Раніше повідомлялося, що Ребров близький до призначення наставником еміратського клубу Аль-Вахда.

Також була інформація, що Ребров був серед претендентів на посаду головного тренера чемпіона Словаччини — Слована.