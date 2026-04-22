«Це був складний шлях». Ребров відреагував на звільнення з посади головного тренера збірної України

Український фахівець подякував уболівальникам, команді та УАФ за підтримку.

«Я вдячний усій команді та вболівальникам за той етап, який ми пройшли. Це був складний шлях із перемогами та поразками, але українці збірну підтримували завжди.

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Це моменти єдності, які я не забуду і за які завжди буду вдячний. Також дякую УАФ за постійне сприяння, підтримку та спільну роботу", — наводить слова тренера офіційний сайт УАФ.

Варто зазначити, що Ребров продовжує залишатися частиною команди УАФ у ролі віцепрезидента і члена Виконавчого комітету.

Хто стане новим головним тренером збірної України — буде повідомлено пізніше.

Ребров очолив збірну 2023 року. За 34 матчі під його керівництвом Україна здобула 16 перемог, зазнала 10 поразок і звела ще вісім ігор до нічиїх. На Євро-2024 синьо-жовті не зуміли вийти в плей-оф.

У розіграші Ліги націй Україна посіла друге місце у квартеті з Чехією, Грузією та Албанією, але в плей-оф за вихід у дивізіон А програла Бельгії (3:1, 0:3).

Збірна України під керівництвом Реброва не зуміла вийти на чемпіонат світу 2026 року, поступившись Швеції (1:3) у матчі плей-оф відбору.

Раніше повідомлялося, що Ребров отримав неймовірну пропозицію очолити іноземний клуб.