«Це дуже дивно». Леоненко відреагував на звільнення Реброва з посади головного тренера збірної України

«Раніше — у жодному разі, потрібно було все одно допрацювати. Те, що він не виконав завдання і залишив посаду — це нормально. Робота вважається невиконаною, адже збірна не вийшла на чемпіонат світу. Якби Костюк учора не обіграв Буковину, я думаю, теж би залишив посаду головного тренера Динамо. Усе закономірно».

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Леоненко відмовився оцінювати роботу Реброва у збірній України.

«Як оцінюю? Ніяк. І я думаю, що не тільки я так оцінюю. Якщо завдання не виконано — будь-який тренер має вважати свою роботу проваленою, як і контракт. Можна просто сказати: УАФ не вгадала з тренером».

Експерт прокоментував те, що Ребров залишився віцепрезидентом УАФ після звільнення з посади тренера.

«Якщо ти йдеш — треба йти повністю. Тим більше, як він може бути віцепрезидентом УАФ, якщо живе в Іспанії? Це дивно, погодьтеся. Тренер в Іспанії, президент у Лондоні. Давайте тоді ще якогось іноземця в УАФ візьмемо працювати. Я взагалі не розумію, як можна тренувати збірну і жити за кордоном. Тут питання не до мене, а до Реброва: ти пішов з посади головного тренера, але залишився віцепрезидентом — ну, як на мене, це дуже дивно. Я б особисто пішов», — сказав Леоненко для Sport-express.ua.

Ребров очолив збірну 2023 року. За 34 матчі під його керівництвом Україна здобула 16 перемог, зазнала 10 поразок і звела ще вісім ігор до нічиїх.

Збірна України під керівництвом Реброва не зуміла вийти на чемпіонат світу 2026 року, поступившись Швеції (1:3) у матчі плей-оф відбору.

Раніше повідомлялося, що Ребров отримав неймовірну пропозицію очолити іноземний клуб.