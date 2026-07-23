Колишній головний тренер збірної України з футболу Сергій Ребров прибув до Лондона.

Український фахівець зустрівся з відомим агентом Вадимом Шаблієм, який натякнув на можливе повернення Реброва до роботи.

«Завжди радий тебе бачити! Обговорюємо майбутнє та плануємо подальші кроки. Рухаємося вперед разом», — написав Шаблій в Instagram, опублікувавши спільне фото з тренером.

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Сергій Ребров також зустрівся з футболістом збірної України та «Челсі» Михайлом Мудриком. Вони зустрілися в лондонському спортивному клубі Rocket Padel — Battersea Power Station.

«Працюємо разом. Граємо разом. Радий бачити вас, як завжди, друзі мої», — написав футбольний агент.

Зазначимо, що це перша публічна поява Сергія Реброва після того, як він залишив посаду головного тренера збірної України.

Нагадаємо, у травні Андреа Мальдера змінив Сергія Реброва на посаді головного тренера збірної України, який не зміг вивести національну команду на чемпіонат світу 2026 року.

Наприкінці квітня стало відомо, що 25-річний Мудрик отримав від Футбольної асоціації Англії (FA) чотирирічну дискваліфікацію за порушення антидопінгових правил. Вінгер подав апеляцію на рішення FA до Спортивного арбітражного суду (CAS).

Востаннє українець виходив на поле у складі Челсі 28 листопада 2024 року в матчі загального етапу Ліги конференцій проти Гайденгайма (2:0). Мудрик перейшов до Челсі з донецького Шахтаря в січні 2023 року.

У складі збірної України Мудрик провів 28 матчів, забив три голи та віддав дві результативні передачі.

Раніше повідомлялося, що Мудрик програв судову справу на суму понад мільйон євро.