«Вони за це отримують зарплату». Леоненко розповів, хто має призначити нового тренера збірної України

Експерт вважає, що президент УАФ Андрій Шевченко разом зі своїми колегами мають визначити, хто буде новим тренером національної команди після відходу Сергія Реброва.

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«Хто має стати наступним тренером? Я нікого не буду рекомендувати. Нехай ухвалює рішення товариш Шевченко або консиліум УАФ, вони за це отримують зарплату. Мені все одно, кого зроблять тренером.

Головне — щоб у нього вийшло в збірній. Хоча я не впевнений, тому що футболісти у нас дуже слабкого рівня. У ЗМІ часто пишуть: «Більшість наших гравців виступають за кордоном». А в яких клубах виступають і як саме грають? Ось це головне питання!", — сказав Леоненко для Sport-express.ua.

Ребров очолив збірну 2023 року. За 34 матчі під його керівництвом Україна здобула 16 перемог, зазнала 10 поразок і звела ще вісім ігор до нічиїх. На Євро-2024 синьо-жовті не зуміли вийти в плей-оф.

У розіграші Ліги націй Україна посіла друге місце у квартеті з Чехією, Грузією та Албанією, але в плей-оф за вихід у дивізіон А програла Бельгії (3:1, 0:3).

Збірна України під керівництвом Реброва не зуміла вийти на чемпіонат світу 2026 року, поступившись Швеції (1:3) у матчі плей-оф відбору.

Зазначимо, що Ребров прокоментував звільнення з посади головного тренера збірної України.