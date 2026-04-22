«Вони за це отримують зарплату». Леоненко розповів, хто має призначити нового тренера збірної України

22 квітня, 15:12
Віктор Леоненко (Фото: SportArena)

Віктор Леоненко (Фото: SportArena)

Віктор Леоненко висловився про майбутнє збірної України з футболу.

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Експерт вважає, що президент УАФ Андрій Шевченко разом зі своїми колегами мають визначити, хто буде новим тренером національної команди після відходу Сергія Реброва.

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«Хто має стати наступним тренером? Я нікого не буду рекомендувати. Нехай ухвалює рішення товариш Шевченко або консиліум УАФ, вони за це отримують зарплату. Мені все одно, кого зроблять тренером.

Головне — щоб у нього вийшло в збірній. Хоча я не впевнений, тому що футболісти у нас дуже слабкого рівня. У ЗМІ часто пишуть: «Більшість наших гравців виступають за кордоном». А в яких клубах виступають і як саме грають? Ось це головне питання!", — сказав Леоненко для Sport-express.ua.

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Ребров очолив збірну 2023 року. За 34 матчі під його керівництвом Україна здобула 16 перемог, зазнала 10 поразок і звела ще вісім ігор до нічиїх. На Євро-2024 синьо-жовті не зуміли вийти в плей-оф.

У розіграші Ліги націй Україна посіла друге місце у квартеті з Чехією, Грузією та Албанією, але в плей-оф за вихід у дивізіон А програла Бельгії (3:1, 0:3).

Збірна України під керівництвом Реброва не зуміла вийти на чемпіонат світу 2026 року, поступившись Швеції (1:3) у матчі плей-оф відбору.

Зазначимо, що Ребров прокоментував звільнення з посади головного тренера збірної України.

Редактор: Дмитро Данець

Теги:   Футбол Збірна України Андрій Шевченко ФФУ

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