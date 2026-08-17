Легенда Барселони повернувся в клуб у новій ролі — розпочав тренерську кар'єру

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Колишній капітан каталонців увійшов до тренерського штабу Барси Атлетік — резервної команди, яку очолює Жуліано Беллетті, повідомляє офіційний сайт Барселони.

Бускетс працюватиме асистентом головного тренера та ділитиметься з молодими футболістами своїм досвідом і знаннями. Паралельно іспанець проходитиме тренерські курси, готуючись до роботи на новому етапі кар'єри.

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Бускетса повернувся до Барселони через три роки після завершення виступів за основну команду. Він провів у першій команді каталонців 15 сезонів, після чого продовжив кар'єру в американському Інтер Маямі.

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Бускетс дебютував за першу команду Барселони у сезоні-2008/09 і за роки виступів провів 722 матчі. Це третій результат в історії клубу за кількістю проведених поєдинків.

У складі Барселони іспанець виграв 32 трофеї, серед яких дев’ять чемпіонств Іспанії, сім Кубків Іспанії, сім Суперкубків країни та три перемоги в Лізі чемпіонів.

Не менш успішною була кар'єра Бускетса у збірній Іспанії. Разом із національною командою він став чемпіоном світу у 2010 році та виграв Євро-2012.

Улітку 2025 року Бускетс оголосив про завершення професійної кар'єри.

Раніше повідомлялося, що легенда Барселони Хаві очолив збірну Нідерландів.