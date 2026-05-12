Легендарний Серхіо Рамос домовився про купівлю клубу, у якому розпочинав кар'єру — ЗМІ назвали суму угоди

12 травня, 16:30
Серхіо Рамос (Фото: Серхіо Рамос/Instagram)

Серхіо Рамос (Фото: Серхіо Рамос/Instagram)

Колишній капітан мадридського Реала та вихованець Севільї Серхіо Рамос близький до того, аби стати новим співвласником андалуського клубу.

Читайте також:
«Сирени, укриття та страх». Легенда Реала Серхіо Рамос зателефонував українському хлопчику, який мріє стати футболістом — відео

Про це повідомляє Marca.

Сторонам вдалося досягти принципової домовленості щодо продажу частини акцій Севільї інвестиційній групі Five Eleven Capital, з якою співпрацює Рамос. Остаточно угоду мають оформити після завершення юридичних процедур та підписання документів у нотаріуса.

Реклама

Переговори між представниками інвесторів та ключовими акціонерами клубу тривали кілька місяців. Напередодні сторони провели багатогодинну зустріч, а фінальні деталі погодили вже під час нового раунду перемовин у Севільї.

Читайте також:
Мільярд євро і жодного трофея: Реал став найдорожчою командою в історії, яка завершила сезон без титулів

Повідомляється, що Рамос не обмежиться роллю інвестора. Легендарний захисник планує брати активну участь у спортивних та стратегічних рішеннях клубу.

У структурі нового проєкту також працюватимуть функціонери, які раніше були пов’язані з City Football Group та саудівським Аль-Хілялем.

За інформацією іспанських медіа, сума угоди щодо продажу Севільї може становити близько 400−450 мільйонів євро.

Рамос, який прибув на зустріч разом із братом Рене, залишив готель усміхненим і показав журналістам жест із піднятим догори великим пальцем, утримавшись від коментарів.

https://twitter.com/elchiringuitotv/status/2054148435188633973?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E2054148435188633973%7Ctwgr%5E7af34d49eb937a19fdc49ed765c4043c62996ac4%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.marca.com%2Ffutbol%2Fsevilla%2F2026%2F05%2F12%2Facuerdo-sergio-ramos-accionistas-compra-sevilla.html

Рамос виступав за севільський клуб у період із 2003-го до 2005-го, а також у сезоні-2023/2024.

Останнім клубом 40-річного іспанця був мексиканський Монтеррей, який він залишив на початку грудня 2025 року.

Рамос провів у Реалі 16 років (2005−2021), виграв із клубом 22 титули, зокрема п’ять разів ставав чемпіоном Іспанії та чотири рази перемагав у Лізі чемпіонів.

За збірну Іспанії захисник відіграв рекордні 180 поєдинків і забив 23 голи. Ставав чемпіоном світу (2010) та Європи (2008, 2012). Кар'єру в національній команді офіційно завершив 2023 року.

Раніше повідомлялося, що зірка Інтер Маямі Ліонель Мессі купив іспанський футбольний клуб Корнелья.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   ФК Севілья ФК Реал Мадрид Серхіо Рамос Ла Ліга Футбол

Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl + Enter

Загрузка...
Показати ще новини

Про використання cookies

Продовжуючи переглядати NV.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies

Про файли cookies