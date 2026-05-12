Колишній капітан мадридського Реала та вихованець Севільї Серхіо Рамос близький до того, аби стати новим співвласником андалуського клубу.

Про це повідомляє Marca.

Сторонам вдалося досягти принципової домовленості щодо продажу частини акцій Севільї інвестиційній групі Five Eleven Capital, з якою співпрацює Рамос. Остаточно угоду мають оформити після завершення юридичних процедур та підписання документів у нотаріуса.

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Переговори між представниками інвесторів та ключовими акціонерами клубу тривали кілька місяців. Напередодні сторони провели багатогодинну зустріч, а фінальні деталі погодили вже під час нового раунду перемовин у Севільї.

Повідомляється, що Рамос не обмежиться роллю інвестора. Легендарний захисник планує брати активну участь у спортивних та стратегічних рішеннях клубу.

У структурі нового проєкту також працюватимуть функціонери, які раніше були пов’язані з City Football Group та саудівським Аль-Хілялем.

За інформацією іспанських медіа, сума угоди щодо продажу Севільї може становити близько 400−450 мільйонів євро.

Рамос, який прибув на зустріч разом із братом Рене, залишив готель усміхненим і показав журналістам жест із піднятим догори великим пальцем, утримавшись від коментарів.

Рамос виступав за севільський клуб у період із 2003-го до 2005-го, а також у сезоні-2023/2024.

Останнім клубом 40-річного іспанця був мексиканський Монтеррей, який він залишив на початку грудня 2025 року.

Рамос провів у Реалі 16 років (2005−2021), виграв із клубом 22 титули, зокрема п’ять разів ставав чемпіоном Іспанії та чотири рази перемагав у Лізі чемпіонів.

За збірну Іспанії захисник відіграв рекордні 180 поєдинків і забив 23 голи. Ставав чемпіоном світу (2010) та Європи (2008, 2012). Кар'єру в національній команді офіційно завершив 2023 року.

Раніше повідомлялося, що зірка Інтер Маямі Ліонель Мессі купив іспанський футбольний клуб Корнелья.