21-ше скудетто в історії клубу. Інтер достроково став чемпіоном Італії з футболу

У 35-му турі нерадзуррі на своєму полі переграли Парму з рахунком 2:0. Голами відзначилися форвард Маркус Тюрам і півзахисник Генріх Мхітарян.

Цей результат гарантував Інтеру чемпіонський титул. Міланців влаштовувала і нічия в матчі з Пармою.

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За три тури до кінця сезону перевага Інтера над Наполі, який іде другим, становить 12 очок. Цю різницю неаполітанці вже не зможуть відіграти. Цікаво, що Інтер «забрав» титул саме в Наполі, який став чемпіоном у 2025 році.

Топ-10 таблиці Серії А / Фото: Flashscore.ua

Для Інтера це 21-й титул чемпіона Італії в історії та другий за останні три сезони. За кількістю титулів Серії А нерадзуррі випереджає лише Ювентус (36), на третьому місці — Мілан, у якого 19 скудетто.

Вперше чемпіоном Італії у ролі головного тренера став Крістіан Ківу. Румунський фахівець очолив Інтер влітку минулого року.

Раніше повідомлялося, що Порту виграв чемпіонат Португалії після фіаско Бенфіки. Порту здобув 31-й національний титул в історії, перервавши домінування Спортінга, який виграв два попередні чемпіонати Португалії. За кількістю чемпіонств Порту випереджає лише Бенфіка (38), у Спортінга 21 титул.