Севілья підписала форварда, якого хотіла натуралізувати Україна

Іспанська Севілья підписала нападника шведського Сіріуса Роббі Юра, у якого українське коріння.

Про це повідомляє офіційний сайт Севільї.

22-річний гравець підписав із іспанським клубом контракт до літа 2031 року.

За інформацією ЗМІ, базова сума угоди становить 6,5 млн євро, ще 2,5 млн євро можуть бути виплачені у вигляді бонусів. Таким чином, загальна вартість переходу може досягти 9 млн євро.

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Юр залишає Швецію у статусі найкращого бомбардира чемпіонату: у 15 матчах сезону він забив 15 голів і віддав дві результативні передачі. Минулого року на його рахунку було 11 голів у лізі та п’ять у Кубку Швеції.

У Севільї відзначили не лише результативність Юра, а й його фізичні дані. Зріст форварда становить 1,89 метра.

Юр є вихованцем академії Рейнджерс. Перед переходом до Сіріуса він також перебував у системі бельгійського Андерлехта.

Він народився у Глазго, але має українське коріння. Його дідусь є громадянином України.

Раніше була інформація, що в послугах Юра було зацікавлене Полісся. Втім, узимку Сіріус відхилив пропозицію житомирського клубу в розмірі 1,5 мільйона євро.

Також Українська асоціації футболу була зацікавлена в натуралізації Юра.