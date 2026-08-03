Воротар мадридського Реала перейшов до Севільї, підписавши контракт на п’ять років

Севілья оголосила про трансфер воротаря Реала та молодіжної збірної Іспанії Франа Гонсалеса.

Читайте також: Карпати оголосили про трансфер вихованця мадридського Реала Іглесіаса

З 21-річним футболістом уклали контракт до 2031 року, повідомляє офіційний сайт андалузького клубу.

Гонсалес приєднався до академії Реала у 2022 році. За першу команду він дебютував у 2025 році в матчі Ла Ліги проти Валенсії — ця гра так і залишилася для Франа єдиною у складі «вершкових».

Реклама

Упродовж двох останніх сезонів Гонсалес був третім голкіпером Реала, а ігрову практику отримував у резервній команді мадридців.

Нагадаємо, основним воротарем Реала є бельгієць Тібо Куртуа, а його дублером — українець Андрій Лунін.

Лунін став гравцем мадридського клубу у 2018 році. Українець провів за Реал 74 матчі й виграв з клубом 11 трофеїв, зокрема двічі ставав переможцем Ліги чемпіонів.

Нещодавно Реал оголосив про підписання зіркового захисника Інтера та збірної Нідерландів Дензела Дюмфріса.

Читайте також: У Баварії поставили крапку в чутках про трансфер Олісе в Реал

Раніше гравцем мадридського клубу став французький захисник Ібраїма Конате.

Перед цим Реал оголосив про підписання контракту із зіркою збірної Португалії Бернарду Сілвою, у якого завершилася угода з Манчестер Сіті, та захисником Марком Кукурельєю з Челсі.