Воротар мадридського Реала перейшов до Севільї, підписавши контракт на п’ять років
Фран Гонсалес змінив клуб в Іспанії (Фото: ФК Реал Мадрид)
Севілья оголосила про трансфер воротаря Реала та молодіжної збірної Іспанії Франа Гонсалеса.
З 21-річним футболістом уклали контракт до 2031 року, повідомляє офіційний сайт андалузького клубу.
Гонсалес приєднався до академії Реала у 2022 році. За першу команду він дебютував у 2025 році в матчі Ла Ліги проти Валенсії — ця гра так і залишилася для Франа єдиною у складі «вершкових».
Упродовж двох останніх сезонів Гонсалес був третім голкіпером Реала, а ігрову практику отримував у резервній команді мадридців.
Нагадаємо, основним воротарем Реала є бельгієць Тібо Куртуа, а його дублером — українець Андрій Лунін.
Лунін став гравцем мадридського клубу у 2018 році. Українець провів за Реал 74 матчі й виграв з клубом 11 трофеїв, зокрема двічі ставав переможцем Ліги чемпіонів.
Нещодавно Реал оголосив про підписання зіркового захисника Інтера та збірної Нідерландів Дензела Дюмфріса.
Раніше гравцем мадридського клубу став французький захисник Ібраїма Конате.
Перед цим Реал оголосив про підписання контракту із зіркою збірної Португалії Бернарду Сілвою, у якого завершилася угода з Манчестер Сіті, та захисником Марком Кукурельєю з Челсі.